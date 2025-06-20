Kapanan şirket sayısı ilk 5 ayda yüzde 12 arttı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 15,5 artarak 8 bin 765, kapanan şirket sayısı yüzde 13,2 artışla 2 bin 921 oldu. 2025'in ilk 5 ayda kurulan şirket sayısı yüzde 2,6 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12 artışla 11 bin 108'e yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı, nisana kıyasla yüzde 15,5 artışla 7 bin 590'dan 8 bin 765'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,2 artarak 2 bin 921'e yükseldi. Nisanda 2 bin 580 şirket kapanmıştı.

Mayısta kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artış gösterdi.

5 AYDA 44 BİN 896 ŞİRKET KURULDU

Türkiye'de bu yılın ocak-mayıs döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalışla 44 bin 896'ya geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12 artışla 11 bin 108'e yükseldi.