Kapanan şirket sayısı ilk 5 ayda yüzde 12 arttı
TOBB istatistiklerine göre, mayısta kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artış gösterdi. 2025'in ilk 5 ayda kurulan şirket sayısı yüzde 2,6 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12 artışla 11 bin 108'e yükseldi.
Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 15,5 artarak 8 bin 765, kapanan şirket sayısı yüzde 13,2 artışla 2 bin 921 oldu. 2025'in ilk 5 ayda kurulan şirket sayısı yüzde 2,6 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12 artışla 11 bin 108'e yükseldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı, nisana kıyasla yüzde 15,5 artışla 7 bin 590'dan 8 bin 765'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,2 artarak 2 bin 921'e yükseldi. Nisanda 2 bin 580 şirket kapanmıştı.
Mayısta kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artış gösterdi.
5 AYDA 44 BİN 896 ŞİRKET KURULDU
Türkiye'de bu yılın ocak-mayıs döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalışla 44 bin 896'ya geriledi.
Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12 artışla 11 bin 108'e yükseldi.