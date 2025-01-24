Kapanan şirket sayısı yüzde 21,4 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2024 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2024'te kurulan şirket sayısı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 12 bin 659 oldu. Kapanan şirket sayısı ise bu dönemde yüzde 26,9 artışla 7 bin 555'e çıktı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,2 azalışla 128 bin 528'den 115 bin 463'e düştü.

Kapanan şirket sayısı ise yüzde 21,4 artışla 25 bin 883'ten 31 bin 416'ya yükseldi.