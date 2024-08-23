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Kapanan şirket sayısında büyük artış

Türkiye'de kapanan şirket sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 42,9 artışla 2 bin 889 oldu.

Ekonomi
  • 23.08.2024 10:12
  • Giriş: 23.08.2024 10:12
  • Güncelleme: 23.08.2024 10:15
Kaynak: AA
Kapanan şirket sayısında büyük artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı haziran ayına kıyasla yüzde 47 artışla 6 bin 606'dan 9 bin 713'e yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 42,9 artarak 2 bin 889'a çıktı.

Haziran ayında 2 bin 22 şirket kapanmıştı.

Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2, kapanan şirket sayısı yüzde 39,8 artış gösterdi.

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