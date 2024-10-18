Kapanan şirket sayısında yüzde 19,4'lük artış

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 10,5 artarak 10 bin 243, kapanan şirket sayısı da yüzde 19,4 artışla 2 bin 156 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa kıyasla yüzde 10,5 artışla 9 bin 272'den 10 bin 243'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 19,4 artarak 2 bin 156'ya çıktı. Ağustos ayında 1806 şirket kapanmıştı.

Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 artış gösterdi.