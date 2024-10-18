Kapanan şirket sayısında yüzde 19,4'lük artış
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, Türkiye'de kurulan şirket sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 10,5 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 19,4 arttı.
Kaynak: AA
Türkiye'de kurulan şirket sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 10,5 artarak 10 bin 243, kapanan şirket sayısı da yüzde 19,4 artışla 2 bin 156 oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa kıyasla yüzde 10,5 artışla 9 bin 272'den 10 bin 243'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 19,4 artarak 2 bin 156'ya çıktı. Ağustos ayında 1806 şirket kapanmıştı.
Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 artış gösterdi.