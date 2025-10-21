Kapanış konserine Borsányi imzası

Deniz Burak BAYRAK

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali, kapanış konserinde dünyaca ünlü Macar org virtüözü Márton Borsányi’yi ağırlamaya hazırlanıyor. Her konserinde dinleyicilere farklı bir müzikal yolculuk sunan sanatçı, bu kez Barok dönemin neşeli ezgilerini melankolik tınılarla birleştiren özel bir repertuvarla sahneye çıkacak. Konser, 22 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30’da Beyoğlu Saint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.

Borsányi, bu programı hazırlarken temel amacının dinleyiciyle güçlü bir duygusal bağ kurmak olduğunu söylüyor. Müziğin yalnızca teknik bir icra değil, ruhsal bir deneyim olduğuna dikkat çeken sanatçı, “Org kutsal bir enstrüman ve dinleyicinin ruhunu daha yüksek bir düzeye taşımak için tasarlanmıştır. Programımda Handel’in neşeli Allegro’su veya Pachelbel’in Ciacona’sı gibi gülümseten eserlerin yanı sıra Bartók’un hüzünlü derinliğe sahip eseri ya da Buxtehude’nin Sol minör Prelüd’ü gibi ruhu yükselten parçalar da yer alıyor” diyor.

Deneyimli sanatçıya göre org çalmanın en zorlu yanı, her enstrümanın kendine özgü karakteriyle uyum kurabilmek. “Hiçbir org bir diğerine benzemez” diyen Borsányi, her konser öncesinde mekânın akustiğini ve enstrümanın olanaklarını keşfetmenin önemine değiniyor. Bu süreci bir dostluk ilişkisine benzeten sanatçı, “Orgu yalnızca bir enstrüman değil, yaşayan bir partner olarak görürüm. Bazen kişiliğimi geri çekip onun kendi kendine konuşmasına izin vermem gerekir. Bu, hem en zor hem de en güzel yanı” ifadelerini kullanıyor.

BARTÓK’UN İZİNDE KÜLTÜREL MİRAS

Macar besteci Béla Bartók’un halk ezgilerine dayanan bir eserini de programına alan Borsányi, bu tercihin kendisi için özel anlam taşıdığını belirtiyor. Bartók’un müziğinin çok katmanlı derinliğe sahip olduğunu vurgulayan sanatçı, “Székelyler'de Akşam” gibi basit görünen bir eser bile dağları yerinden oynatacak kadar güçlü. Bu parça, hem geleneklere hem de açıklığa dayalı bir dünyanın yansıması” diyor. Festivalin kapanış konserinde sahne alacak olan Borsányi, İstanbul dinleyicisine hem Barok dönemin zarafetini hem de Orta Avrupa Halk Müziğinin içtenliğini bir arada sunmayı hedefliyor.