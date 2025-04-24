Kapasite kullanımında düşüş trendi sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Nisan ayına ait İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı. Verilere göre, imalat sektöründe kapasite kullanım oranı bir önceki aya kıyasla düşüş gösterdi.

AYLIK DÜŞÜŞ 0,6 PUAN

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1.736 işletmeden alınan yanıtlarla oluşturulan mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, Nisan ayında yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, Mart ayına göre 0,6 puanlık bir azalmaya işaret ediyor.

SEKTÖREL BAZLI KKO

Sektör bazlı incelendiğinde, kapasite kullanımının en düşük olduğu alan yüzde 60,3 ile deri sektörü oldu. Onu yüzde 64,3 ile basımve yüzde 67,2 ile diğerimalatlar izledi. Buna karşılık, en yüksek kapasite kullanımı ise yüzde 84 ile kağıt sektöründe gerçekleşti.

Sektörlere Göre KKO (%) Gıda: 73,7İçecek: 70,7Tütün: 83,6Tekstil: 69,9Giyim: 74,0Deri: 60,3Ağaç ürünleri: 82,8Kağıt: 84,0Basım: 64,3Kimyasal: 76,2Eczacılık ürünleri: 74,6Kauçuk ve plastik: 75,7Diğer mineral ürünler: 73,3Ana metal: 72,7Fabrikasyon metal: 71,3Elektronik: 68,1Elektrikli teçhizat: 74,1Makine ve ekipman: 71,9Motorlu kara taşıtları: 74,5Diğer ulaşım araçları: 77,5Mobilya: 75,0Diğer imalatlar: 67,2Kurulum ve onarım: 74,1

MAL GRUPLARINA GÖRE KKO: DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Mal grupları açısından bakıldığında da düşüş dikkat çekti. Özellikle dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre 3,8 puan gerileyerek yüzde 71,9 oldu. Dayanıksız tüketim mallarında KKO yüzde 72,7 ile geçen yıla oranla mal gruplarında artan tek bölüm olarak dikkat çekti.

SEKTÖREL ZAYIFLAMA SİNYALİ

Kapasite kullanım oranındaki bu gerileme, üretim cephesinde yavaşlama işaretlerini beraberinde getirirken, özellikle ihracat ve yatırım mallarındaki düşüş eğilimi sanayi sektöründeki temkinli duruşun sürdüğüne işaret ediyor. KKO’daki bu seyir, önümüzdeki dönem sanayi üretimi verileri açısından da yakından takip edilecek.