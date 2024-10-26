Kapasitesinden fazla yolcu alan halk otobüsü devrilme tehlikesi geçirdi

Tokat’tan Zile ilçesine gitmek üzere son seferini yapan Zile Belediyesi'ne ait halk otobüsü, kapasitesinin üzerinde yolcu alınması nedeniyle devrilme tehlikesi yaşadı.

İddiaya göre ilk durakta yaklaşık 100 yolcunun binmesiyle otobüs tamamen doldu. Şoför, fazla yolcu nedeniyle durumu yetkililere bildirdi ancak ikinci bir otobüs sağlanmadı. Otobüs, kent merkezinden ayrıldıktan sonra devrilme tehlikesi yaşayınca şoför yolcuları indirmek zorunda kaldı.

Üniversite kampüsü yakınında bazı yolcular indirildikten sonra, şoför güvenlik önlemi alınması için ikinci bir aracın beklemesini talep etti.

“OTOBÜS DEVRİLECEKTİ”

Otobüste bulunan yolculardan Ahmet Zor, "Şoför ikinci araç istedi ama göndermediler. Tokat’tan çıkıp kampüs kavşağında otobüs yan yatar gibi oldu, neredeyse devrilecekti" diyerek yaşananları anlattı ve gerekli önlemlerin alınmamasını eleştirdi.



Kanser tedavisi için Tokat’a gelen yolculardan Aysel Demiryürek de olay sırasında yaralandığını belirterek, "Koluma çarpıp vuruyorlardı, otobüs devrilir gibi oldu ve kolum şişti. Öğrencilere ve normal yolculara ayrı araç versinler" diye konuştu.