Kapatılan Bilgi Üniversitesi'nin kampüsünde protesto: "Devlet elini okulumdan çek"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına üniversite kapüsünde düzenlenen protestoda çok sayıda öğrenci katılarak "Devlet elini okulumdan çek" sloganı attı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Sosyal-İş), İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin açıklama yaptı.

Sendikanın sosyal medya hesabından "Üniversitemize sahip çıkıyoruz" başlığıyla yapılan açıklamaya göre, üniversitenin kapatılmasına karşı bugün saat 14.00'te Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde toplanma çağrısı yapıldı.

Sosyal-İş'in çağrısına göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi'nin emekçilerinin ve öğrencilerinin yok sayıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi’nin yüzlerce emekçisi, binlerce öğrencisi yok sayılıyor. Bu hukuksuzluğa, bir gecede yüzlerce eğitim emekçisini güvencesizliğe sürükleyen karara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz!"

KAMPÜSTE KALABALIK YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Çağrının ardından aralarında mezun, öğrenci, emekçi ve sendika üyelerinin olduğu kitle Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde toplandı. Kitle, daha sonra kampüs içerisinde sloganlar eşliğinde alkışlı, ıslıklı ve zılgıtlı yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş sırasında "Ne kayyımın ne AKP'nin, kampüsler bizimdir" pankartı taşındı.

Kitle, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek" ve "Devlet elini okulumdan çek" sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından öğrenciler açıklama yaptı. Açıklamada kısaca şu ifadelere yer verildi:

"Bu okulu var eden, kampüsleri kampüs yapan bizleriz. Bu okulun öğrencileri 19 Mart'tan bu yana bir araya geldiğinde neler başarabileceğini yönetime göstermiştir. Binlerce öğrencinin eğitim hayatına tek bir imza ile müdahale edebilen bu sistem her gün sömürü çarkını tüketmeye ant içmiş. Okulumuzun kapısına kilit vurmanıza izin vermeyeceğiz."

KAYYUM ATANMIŞTI

"Kara para aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" soruşturmalar kapsamında Can Holding'e yönelik operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki 120'yi aşkın şirkete (Habertürk, Show TV, Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi dahil) el konularak TMSF kayyum olarak atanmıştı.