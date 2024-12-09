Kapatılan hastaneler sistemde hâlâ aktif

Özel hastanelerde yaşanan ve kamuoyuna, “Yenidoğan Çetesi skandalı” olarak yansıyan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla TBMM’de kurulan komisyonun toplantısı bir ihmali daha açığa çıkardı.

Sağlık Bakanlığı’nın elindeki faal hastaneler listesinin güncel olmadığı belirlendi.

İhmali komisyonun gündemine taşıyan CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, tüm girişimlerine karşın hatanın düzeltilmediğini kaydetti.

Özel hastanelerdeki bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla TBMM çatısı altında kurulan araştırma komisyonu 5 Aralık’ta toplandı. Toplantıda söz alan CHP’li Özer, Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Daire Bakanlığı’nın Özel Hastane Listesi’ne dikkati çekti. Özer, listenin güncel olmadığını ve skandala karıştığı için kapatılan hastanelerin de listede halen faal göründüğünü ifade etti.

Özer, komisyon toplantısında yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi: "Ruhsatları iptal edilen 19 hastanenin Sağlık Bakanlığı’nın bilgi işlem sisteminde, internet sayfasında halen aktif ve faal olarak gözüktüklerini net olarak tespit ettik. Bakın, size faydalı olması açısından burada da bir bilgi vermiş olayım, bence bunu düzelttirin. Sağlık Bakanlığı’nı aradım bu konuyla ilgili belgeyi talep ettim, ‘Kurumsal olarak bize mail atın’ dediler. Milletvekili olarak mail attım, komisyon üyesi olduğumu belirttim on gün oldu henüz bir cevap almış değilim.”