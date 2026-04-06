Kapatılan tarihi medresede dinci vakıftan Osmanlıca kursu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın laik eğitime aykırı uygulamalarına bir yenisi eklendi. Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Hayrat Vakfı’nın MEB ile imzaladığı protokol kapsamında lise öğrencilerine Diyarbakır Zinciriye Medresesi’nde Osmanlıca kurs verdiği ortaya çıktı.

MEB, 2019 yılında Nur Cemaati’nin Yazıcılar kolundan Hayrat Vakfı ile protokol imzaladı. Protokolün amacı öğrencilere Osmanlıca öğretmek amacıyla kurs, seminer, yaz okulları düzenlemek ve yarışmalar yapmaktı. Bunun sonucunda 7 yıl boyunca öğrencilere Hayrat Vakfı öncülüğünde 7 hafta süren Osmanlıca dersi verildi. Eğitimin sonunda kursiyer öğrenciler arasında yapılan “Kültürel Mirasın İzinde Yarışması” ile birinciye Umre ödülü, 2.’ye ve 3.’ye bir yıllık eğitim bursu verildi. Bunların çoğu MEB’e bağlı okullarda yapıldı.

1924 YILINDA KAPATILDI

Nefes gazetesinden İlke Çıtır'ın haberine göre Hayrat Vakfı’nın son icraatı ise 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu kapsamında eğitim faaliyetlerine son verilen Zinciriye Medresesi’nde Osmanlıca eğitimi vermek oldu. Vakfın “Genç Hayrat” isimli sosyal medya hesabı üzerinden 19 Aralık 2025’te paylaşılan gönderide, Diyarbakır’da üç ayrı lisede protokol kapsamında sürdürülen Osmanlıca kurslarının Zinciriye Medresesi’nde yapıldığı bilgisi yer aldı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, medrese ortamında verilen Osmanlıca eğitim hakkında “Bu, pedagojik bir tercih değil, semboller, mekânlar ve duygular üzerinden kurulan bilinçli bir yönlendirme stratejisidir” dedi.

"ŞÜKÜR NAMAZI KILDIK"

Dİyarbakır'da yayınlanan Mücadele gazetesine konuşan Zinciriye Medresesi Eğitim Koordinatörü Baver Doğmuş faaliyetlerini şöyle anlattı:

“Hayrat Vakfı olarak medrese yapmak için talep ettik. Zinciriye Medresesini geçmişteki gibi kendi kimliğine kavuşsun, imana Kuran’a hizmet edilsin, aslı hüviyetine kavuşturalım istedik.

Medrese Hayrat Vakfına tahsis edildiğinde şükür namazı kıldık. Kuran’a imana hizmet etmeyi Zinciriye Medresesinin kimliğine uygun hareket etmeyi bizlere nasip etti şükürler olsun Allah. Hayrat Vakfı'nın girişimleriyle Zinciriye Medresesi Kuran-ı Kerim, Osmanlıca ve diğer din ilimleri tahsil edilen yerler arasındadır. İlk, orta, lise öğrencilerimiz ile birlikte üniversite öğrencilerimiz var.”