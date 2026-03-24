Kapatılan yer altı derhal açılsın!

Demir madenciliğinin önemli merkezlerinden olan Sivas’ın Divriği ilçesinde maden sahalarının kapanmasıyla yüzlerce aile geçim sıkıntısıyla baş başa bırakıldı. İşçiler, Ankara 'daki OYAK Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Direnişlerinin 120’inci gününde olan emekçilere DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca’nın yanı sıra demokratik kitle örgütleri, sendika yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

KAMU ELİYLE İŞLETİLMELİ

İlk sözü Dev Maden-Sen Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy aldı. Divriği'de yaşananların yalnızca küçülme operasyonu olmadığını belirten Atasoy, “Madenler ulusumuzun öz değeridir. Emperyalist tekellerin değil kamunun malıdır. Direnişin 120.’inci günündeyiz. Kapatılan yer altı açılmalı. 270 arkadaşımız işe iade edilmeli. Taleplerimiz karşılanana kadar direnişimiz sürecektir” dedi.

Sonrasında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, "Divriği'de yaşananlar deyim yerindeyse bir memleket meselesidir. Demir madeninin stratejik önemi açıktır. Divriği madenleri erken Cumhuriyet döneminde bütün sanayi hamlelerinin ham maddelerinden biridir. Özelleştirilen Divriği madenleri ‘verimlilik, kar düştü’ denilerek özel sektöre peşkeş çekilmiştir. Divriği madenleri sermayenin kar hırsına heba edilemez. Demirde dışa bağımlı olan bir ülkenin geleceği tehdit altındadır. Özelleştirmenin yıkıcı sonuçlarının bu ülkeye dayatılmasına izin vermemek nedeniyle buradayız. Madenler kamu eliyle çıkartılmalı ve işletilmelidir. Memleketimizin kaynakları bu ülkenin halkına değer katmalıdır” ifadelerini kullandı.

EMPERYALİSTLERE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

Divriği’nin maden açısından çok zengin bir ilçe olduğuna vurgu yapan CHP’li Ersever de ilçenin hem kendi yöresine hem de bölgesine destek olduğunu belirtti.

EMEP’li Karaca ise, “Ağzından yerlilik ve millilik düşmeyenler madenleri emperyalistlere peşkeş çekiyorlar. Divriği işçileri bu ülkenin zenginliklerini emperyalistlere peşkeş çekmemek için direniyor” dedi.

İNSANCA YAŞAM İÇİN BİRLEŞELİM

İşçilere desteğe gelen SOL Parti sözcüsü İlknur Başer BirGün'e konuştu. Başer şunları söyledi:

“Divriği de madenin kapasite düşümü gerekçesiyle işten atılan 270 işçinin 120 gündür süren direnişlerini SOL Parti olarak selamlıyoruz. Her fırsatta yerli ve milliyiz hamaseti yapan tek adam rejimi Cumhuriyet döneminin mirası olan madenleri, fabrikaları emperyalist tekellere peşkeş çekiyor. Divriği de madenin kapatılması demek Divriği kentinin felç olması demektir. İşçi ve emekçi halk olarak bu ülkede insanca yaşamak, işsizlikle terbiye edilmemek için birleşik mücadeleyle bu kötülük iktidarını yenmeliyiz. Tüm madenlerin, satılan tüm varlıkların kamulaştırıldığı, insanca yaşamın kurulduğu bir ülke için birleşelim."

Açıklama sonra ererken mücadeleye devam edeceklerini belirten işçilerin Divriği’de bir yürüyüşünün daha olacağı duyuruldu.