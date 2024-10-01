Kapatılmak istenen lise Meclis’in gündeminde

Haber Merkezi

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bulunan Çepni Şehit Binbaşı Mehmet Aras Anadolu Lisesi’nin kapatılmak istenmesine ilişkin iddiaya tepkiler sürüyor. CHP Milletvekili ve PM üyesi Orhan Sarıbal, söz konusu iddiayı Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Sarıbal, lisenin kapatılmaya çalışıldığına yönelik iddiaya dair Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Sarıbal soru önergesinde ilettiği soruların bir kısmı şu şekilde:

• 20 yılda kaç Anadolu Lisesi kapatılmıştır? Hangileri, hangi yıllarda kapatılmıştır?

• Halihazırda açık bulunan Anadolu Liselerinde öğrenci mevcudu nedir? Kapatılmış Anadolu liselerinin öğrenci mevcudu nedir?

• Kapatılmış Anadolu Lisesi öğrencilerinin ne kadarı eğitim öğretim hayatına devam etmiştir?

• Çepni Şehit Binbaşı Mehmet Aras Anadolu Lisesi’nin aksi yönde tamamlanmış müfettiş raporlarına ve okulda sene başında ücretli öğretmenlerin dahi görevlendirilmiş olmasına rağmen kapatılması planlandığı iddiası doğru mudur?

• Anılan okulun öğrenci ve personel sayısı nedir?

• İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından öğrencilerin pansiyonlara yerleşmesi telkininde bulunulduğu doğru mudur?

• Okulun kapatılması söz konusu olursa, öğrencilerin durumu ne olacaktır? Okul hayatına devam edemeyecek öğrenciler söz konusu mudur? Okul alanı ile ilgili herhangi bir başka tasarruf mu söz konusudur?