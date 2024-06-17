Kapıda çile: Rodos’a gitmek isteyen yurttaşlar limanda kaldı

Bayram tatilinde Rodos’a gitmek için kapıda vize uygulamasına başvuran yurttaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Yoğunluk gerekçe gösterilerek adaya girişler kısıtlandı ve 400’den fazla yolcu Marmaris limanında kaldı. Bildirimler çok geç saatte yapılırken, otel rezervasyonları için ödenen paralar da yandı. Sadece Schengen vizesi olanlar adaya alındı.

Yurttaşların Schengen mağduriyetine bir de ‘kapıda vize’ mağduriyeti eklendi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliği sonucu hayata geçirilen kapıda vize uygulaması, yurttaşlar için büyük bir çileye dönüştü.

Muğla’nın Marmaris ilçesinden düzenlenen seferler ile Rodos Adası'na gitmek isteyen yurttaşlar, Rodos polisi tarafından doluluk gerekçesiyle adaya alınmadı.

İHA’nın aktardığına göre bayram tatili ve turizm sezonu sebebiyle oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisi, kapıda vize alarak gelecek olan Türk vatandaşlarını adaya almadı.

Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelenler yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris limanından geri dönmek zorunda kaldı.

Yoğunluk sebebiyle adaya alımların olmadığı öğrenilirken, 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası’na gidemedi.

Schengen vizesi olanların giriş yapabildiği öğrenilirken, adadaki doluluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin, kapıdan vize alacak yurttaşların girişine izin vermediği öğrenildi.

KONAKLAMA PARALARI YANDI

Çekilen zorluğun ve yaşanan hayal kırıklığının yanında otellere ödenen konaklama ücretleri de boşa gitmiş oldu.

NTV’ye konuşan Seyahat Acentası Yöneticisi Şükrü Tugay, “Çok yoğun olduklarını, bu kadar yüklü başvuruyu ellerinden geçirmeye vakitlerinin olmadığını, 270 kapı vizeli yolcunun 130 tanesinin gidemeyeceğini bize geç vakitlerde ilettiler. Mağduriyeti yaşayan yolcuların hepsinin feribot bileti var, kapı vize başvurusu var, karşı tarafta kalacakları Rodos otel rezervasyonları var” dedi.

Şükrü Tugay, "Sadece Yunan tarafındaki acentadan gelen telefonla şu insanlar gelsin bu insanlar gelmesin diye bu iş olmaz. Resmi Yunan rakamlarınca mühürlü, imzalı yazı istedik. Misafirler 3 saati aşkın süredir bekliyorlar. Bugün 6 hareket var. Hepsinde bu şekilde sorunlu yolcu var. Bazı aile çocuklarını kabul etmişler, aileler bölündü. 270'in 130'u alamamış. Yoğunluk olunca 140'ta kesmişler" açıklamasında bulundu.

Türkiye ve Yunanistan yetkililerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.