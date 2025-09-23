Kapıda grev, içeride üretim var

Ankara Sincan’da faaliyet gösteren Tapeten Mensucat fabrikasında işçiler, sendikal hakları için iki yılı aşkın süredir mücadele ediyor. Çalışanlarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işyerinde, iş güvenliği eksiklikleri ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 4 Eylül’de grev başladı. Fabrikanın önündeki grevin 19’uncu günü geride kalırken işveren fabrikada üretime devam ediyor.

Teksif Sendikası, 16 Ağustos 2023’te fabrikada çoğunluğu sağlayarak toplu iş sözleşmesi (TİS) için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulundu. İşverenin itiraz etmesi ile uzayan sürecin sonunda 18 Şubat 2025’te Yargıtay tarafından kesin yetki kararı verildi. Yetki sürecine itiraz eden işveren bu süreçte işyerinde öncü işçileri işten çıkarmaya ve sendikalı sayısını baskı ve tehditle azaltmaya başladı. Sendika yetkisinin kesinleşmesinin ardından 3 Mart’ta işveren toplu iş sözleşmesi için masaya davet edildi. 26 Mayıs’ta yapılan görüşmelerde uyuşmazlık tutanağı tutuldu. Bunun üzerine sendika 4 Eylül’de grev kararı aldı.

Sendikanın örgütlenmeye başladığı dönemde 100 dolayında işçinin çalıştığı fabrikada yargı süreci sonunda çalışan sayısı 33 kişiye kadar geriledi.

İŞÇİLER SENDİKADAN İSTİFA ETTİRİLDİ

Grev oylamasından hemen önce işverenin, sendikal örgütlenmeyi zayıflatmak amacıyla 5 kadın işçinin ailelerini arayarak baskı kurduğu ve eşlerini dahi devreye sokarak sendikadan istifaya zorladığı öğrenildi.

Tüm engellemelere rağmen, grev kararının arkasında duran fabrikanın 28 yıllık çalışanı Mükremin Ayaş ve 4 yıldır fabrikada çalışan Ertuğrul Şenel, greve başladı.

Fabrikanın önündeki grevin 19’uncu günü geride kalırken işveren fabrikada üretimi sürdürmeye devam ediyor. İşçilerin birbirleriyle bağı koparılmaya çalışılırken fabrikaya kamera sistemi kurduruldu, işçi servisleri fabrikanın içerisinden kaldırılmaya başlandı. Böylece grevdeki işçilerin içeridekilerle teması tamamen kesildi.

YEMEKHANEDE KÜFLÜ SEBZELER

İşyerinde yaşanan başlıca sorunlar şöyle sıralanıyor:

Ücret adaletsizliği: Aynı işi yapan bir işçi İstanbul’da 45 bin-60 bin TL maaş alırken fabrikadaki ücretler asgari ücret seviyesinde tutuluyor.

İşçi sağlığı ve hijyen: Fabrikanın lavaboları son derece kirli ve işçilerin sağlığını tehdit ediyor. Yemekhane hijyenden uzak, küflü sebzeler kullanılıyor, tuzluk ve biberlikler boş ilaç kutularından yapılıyor.

İş güvenliği: Makinelerde gerekli koruyucu ekipman sağlanmıyor. Freni olmayan makineler iş güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırılıyor. Kimyasal maddelerle çalışırken koruyucu malzeme eksikliği büyük risk yaratıyor. Meydana gelen iş kazalarının tutanakları ise çarpıtılıyor, işçilere baskı yapılarak raporların içeriği değiştiriliyor.

***

SOL PARTİ İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ

SOL Parti Ankara İl Örgütü yöneticileri ve İşçi Meclisi üyeleri greve devam eden işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu. Yapılan açıklamada “Patronun sendikayı tanımaması ve toplu sözleşme sürecinin tıkanması üzerine greve çıkan Tapeten işçisinin yanındayız. Sendika haktır, engellenemez!” denildi.