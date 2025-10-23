Kapıdan kovuldu, bacadan girecek: Ali Erbaş’a Diyanet Vakfı’nın üniversitesinde özel kadro

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, akademideki kişiye özel kadro tartışmalarını alevlendirecek bir kadro açtı. 2010 yılında Türkiye Diyanet Vakfı’nca kurulan üniversitenin İlahiyat Fakültesi için açtığı kadro ilanı akıllara, Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş’ı getirdi.

Diyanet Vakfı’nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı verdi. Üniversitenin ilanında, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacağı belirtildi.

ÖZEL ŞART

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’ne alınacak öğretim üyesinin unvanının profesör olacağı bildirildi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, ilana başvuru için özel şartlar getirdi. Kadroya alınacak profesörün, Dinler Tarihi alanında doçent unvanını almış ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olması gerektiği kaydedildi. Üniversite yönetimi öte yandan, ilana başvuracak kişiye, “Öğretim üyeliği tecrübesi” şartını da koştu.

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞİ

Üniversitenin kadroya başvuru için talep ettiği şartların, 18 Eylül’de görev süresi sona eren Diyanet İşleri Başkanı eski başkanı Ali Erbaş tarafından karşılandığı görüldü. Emekli olduğu belirtilen ve 100 bin TL’nin üzerinde emekli aylığı alacağı öne sürülen Erbaş’ın, “Kişiye özel kadro ilanı” iddialarını güçlendiren akademik özgeçmişinde özetle şunlar yer aldı:

Erbaş, 1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Bir süre Fransa’da akademisyenlik yapan Erbaş, 1997-1998 öğretim yılı başında Türkiye’ye döndü ve Kasım 1998’de doçent, Ocak 2004’te profesör oldu. 1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve yine aynı tarihler arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı.”

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin ilanının Erbaş’a özel olduğu yönündeki iddialarla ilgili konuşan Diyanet kaynakları, “Diyanet'in üniversitesinin, Diyanet'e zarar veren bir kişiyle anılması doğru olmayacaktır. Yetkililerin bu konuyu hafife almaması gerekir. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un ve Diyanet İşleri eski başkanı ve 29 Mayıs Mütevelli Heyeti Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın bu konuda hassas olması gerekir” ifadelerini kullandı.