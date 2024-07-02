Kapıkule'de 244 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda 244 kilogram esrar cinsi uyuşturucuya el koydu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 2 tır riskli olarak değerlendirildi.

X-Ray taramasında şüpheli bölümler tespit edilen tırlarda narkotik köpekler de kullanılarak arama yapıldı.​​​​​​​

Araçların farklı noktalarına ve yasal yükün içerisine gizlenmiş yaklaşık 244 kilogram esrar cinsi uyuşturucuya el konuldu.

Söz konusu 2 yakalamaya ilişkin soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.​​​​​​​