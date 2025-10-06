Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: TIR'da 113 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir tırın dorsesinde 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.

Edirne'de emniyet ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı, risk analizleri kapsamında X-ray taramasına sevk etti.

Taramada, yoğunluk tespit edilen tırın dorsesinin güvenlik halatının kesik olduğu ve vidayla tutturulduğu belirlendi.

Yapılan aramada aracın dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.

TIR sürücüsü gözaltına alındı.