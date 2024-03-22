Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 8 kilo 766 gram kokain ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 8 kilo 766 gram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen S.Ö. yönetimindeki tır, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada tırın çekici kabininde yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, şoför yatağının alt kısmına gizlenmiş 8 paket halinde 8 kilo 766 gram kokain bulundu.

Tır sürücüsü S.Ö. gözaltına alındı.