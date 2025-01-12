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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 bin 148 kaçak ilaç ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir kadın yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç bulundu.

Güncel
  • 12.01.2025 21:48
  • Giriş: 12.01.2025 21:48
  • Güncelleme: 12.01.2025 21:49
Kaynak: AA
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 bin 148 kaçak ilaç ele geçirildi
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir kadın yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç bulundu.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı.

Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez çanta içerisinde 5 bin 148 ilaç ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

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