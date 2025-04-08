Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 38 gümrük memuru gözaltına alındı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 38 gümrük görevlisi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi.

Cumhuriyet Savcılığınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi.

350 KİŞİ İÇİN YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.