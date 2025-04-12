Kapıkule’deki rüşvet operasyonu: 23 gümrük görevlisi tutuklandı

Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet aldıkları iddia edilen gümrük muhafaza memuru 23 kişi tutuklandı.

Yrütülen çalışmada, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının ülkeye giriş ve çakış yapanlardan rüşvet aldığı belirlendi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen delilerle rüşvet aldığı belirlenen 38 şüpheli, salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

350 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında, rüşvet verdikleri tespit edilen 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli dün hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Yaklaşık 10 saat süren duruşma sonunda şüphelilerden 23’ü, ‘Rüşvet almak’ suçundan tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.