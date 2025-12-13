Kapılar açıldı şenlik başladı

Bu yıl 42'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapılarını açtı. 21 Aralık’a kadar sürecek olan Beylikdüzü Tüyap Kongre Merkezi'ndeki fuarda yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1000 yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunu bir araya getirecek. Fuarda 400’ü aşkın kültür etkinliği ve 2000’den fazla imza etkinliği yapılacak.

EDEBİYATIN HER HALİ

Bu yıl ana tema olarak “Edebiyatın Her Hali” olarak belirlendiği fuarın onur yazarı ise edebiyatta 50. Yılını kutlayan Murathan Mungan.

FUAR ZİYARET SAATLERİ

Fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son günü olan 21 Aralık akşamı 19.00’da sona erecek.

BİLETLER TEK GÜN GEÇERLİ

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuarda her bilet yalnızca tek gün ziyaret hakkı sağlayacak. İsteyenler birden fazla e-bilet satın alıp farklı günlerde etkinliklere katılabilecek.

Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve ayrıntılı bilgiye www.istanbulkitapfuari.com adresinden erişilebilecek.

10 MİLYON KİTAP AZALDI

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, fuarın açılış konuşmasında sektördeki sorunlara dikkat çekti. Kocatürk, “Henüz ancak 2018 rakamlarına ulaşabildik. Yılın ilk 11 ayının verilerine baktığımızda, YAYFED’in bandrol rakamlarına göre, kitap üretimi geçen senenin aynı dönemine göre 10 milyon azalmış. En fazla düşüş, inceleme-araştırma türünde. Bu düşüş okuma kültürü açısından alarm niteliğindedir” dedi.

ISBN Türkiye Ajansı’nının verilerini paylaşan Kocatürk, “2024’te atanan ISBN sayısı 92 bin 595 idi. Bunun 73 bin 482 tanesini basılı kitaplar, 17 bin 974 tanesini çevrimiçi ekitap ve sesli kitaplar oluşturmuştu. Derlenen basılı kitap sayısı 84 binin biraz üzerindeydi. 2025’e baktığımızda ise 11 Aralık itibarıyla, atanan toplam ISBN sayısı 92 bin. Bunların 15 bin 49 tanesini çevrimiçi e-kitaplar, 888 tanesini çevrimiçi sesli kitaplar oluşturmuştur. Kasım sonu itibarıyla derlenen basılı kitap sayısı 73 bin 77, derlenen elektronik yayın sayısı ise 30 bin 322 oldu” ifadelerini kullandı.

BASKILAR, YAPAY ZEKA, KORSANLAR

Kocatürk, sürekli artan dijital korsan, hızlı teknolojik gelişmeler, yapay zekânın tehditlerinin yanı sıra yayınlama ve okuma özgürlüğü üzerindeki baskıların bu verilerin ortaya çıkmasına neden olduğunu kaydetti.

Yayıncılar Birliği Başkanı, okurların alım gücünün düşmesinin, maliyet artışlarının ve satış-dağıtım kanallarındaki daralmaların hepsinin yayıncılığı zorladığını belirtti.