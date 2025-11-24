Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kapıları açık otomobil ile yolculuk yaptı; o anlar kamerada

Ajans Haberleri
  • 24.11.2025 13:58
  • Giriş: 24.11.2025 13:58
  • Güncelleme: 24.11.2025 13:58
Kaynak: DHA
Kapıları açık otomobil ile yolculuk yaptı; o anlar kamerada

İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)-SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde kapıları açık şekilde ve yüksek sesle müzik dinleyerek trafikte seyreden otomobil sürücüsü, cep telefonu ile görüntülendi.

Adapazarı Kuzey Terminali ve Karasu Kavşağı arasındaki Çevreyolu Caddesi'nde kapıları açık şekilde ve yüksek sesle müzik dinleyerek seyir halinde olan otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Trafiği tehlikeye düşüren görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol