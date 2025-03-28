Kapısına kilit vurulan otelde yangın faciası

Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya’daki 36’sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasının üzerinden 2 ay geçti. Grand Kartal Otel’deki güvenlik ve denetim üzerine ne de olası kurumlarda yangınların önlenmesi için iktidar tarafından somut adımlar atıldı.

Denetimsizlik ve alınmayan önlemlere karşı tepkiler büyürken bir facia haberi de Bursa Uludağ’dan geldi. Uludağ’ın en eski otellerinden biri olan 40 yıllık Kervansaray Otel dün alevlere teslim oldu.

Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişi dumandan etkilenirken Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan eski milli kayakçı 57 yaşındaki Yahya Usta, 25 yaşındaki oğlu milli kayakçı Berkin Usta ve bir kişi daha yaşamını yitirdi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Fikriye Usta’nınsa durumu ise kritik. Yangına ilişkin otel müdürü gözaltına alındı.

Yahya ve Berkin Usta

SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi oluşturulması talimatı verilerek olay yerine savcı görevlendirildi. Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedenini araştıracağı bildirildi.

Öte yandan yangının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çelişkili ifadeler kullandı. Yerlikaya, yangın esnasında otelde konaklama olmadığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise yangının kapatılıp kapatılmadığını bilmediğini kaydetti. Bozbey, “Ocak ayının sonlarında bu yapı, arkadaşlarımız tarafından denetlendi ve tespitleri yapıldı. Ardından Valiliğimize, Bakanlığa ve Alan Başkanlığı’na gereğinin yapılması için raporlar iletildi. Bu rapora göre eksikliklerin giderilmesi ya da otelin kapatılması gerekirdi. Otelin kapatıldığına dair bilgiler var. Ancak 12 kişinin neden orada kaldığı araştırma konusudur” dedi.

∗∗∗

BAKANLIK NEYİ BEKLİYOR?

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çıkan yangınla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığına tepki gösterdi. Sarıbal, “Bu yangın, denetimlerin ve Uludağ’daki yetki paylaşımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. 78 canımızı kaybettiğimiz Bolu Kartalkaya yangınında sorumluluğu bilirkişi raporlarıyla da kesinleşen Kültür ve Turizm Bakanlığı aynı sorumsuzluğun başka bir yerde, başka bir faciaya yol açmasını mı bekliyor” dedi.

∗∗∗

20 TUTUKLU KALDI

Bolu Kartalkaya’daki yangınına ardından geçen sürede somut adımlar atılmadı. İçişleri Bakanı Yerlikaya 10 gün içinde sorumluların bulunacağına yönelik açıklamalarda bulunsa da olayın üzerinden haftalar geçmesine karşın sorumlular ne bulundu ne de ceza aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ise tek kişi istifa edip, görevden alınmadı. Belirsizliklerle dolu süreçte Bakanlık yetkilileri sadece birbirine suç attı ancak sorumlunun iktidar olduğu gerçeği değişmedi.

Bolu - Kartalkaya

Son olarak dün Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu ve 3 kişi daha tutuklandı. Gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan'ın ardından 9 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan otelin mutfak çalışanları ile kafe sahibinin de aralarında bulunduğu 8 kişi dün tahliye edildi. Soruşturma kapsamında 20 tutuklu kaldı.