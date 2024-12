Kapitalist sistem hasta

Umut Can FIRTINA

Dünya çok kutupluluğa doğru ilerlerken güç kaybeden Batı emperyalizminin saldırganlığı artıyor. Krizdeki kapitalist sistemin çıkardığı savaşların, faturasını her zaman olduğu gibi halklar ödüyor. Harici Medya’nın davetiyle İstanbul’a gelen Kanada Manitoba Üniversitesi’nden Marksist yazar Prof. Dr. Radhika Desai, sorularımızı yanıtladı.

Emperyalist saldırganlığın yol açtığı birçok savaşa, çatışmaya son yıllarda tanık oluyoruz. Bu, özellikle Joe Biden’ın ABD Başkanlığı döneminde arttı. Şimdi de Trump’ın gelişiyle bu farklı bir forma dönüşecek. Batı emperyalizminin günümüzdeki durumu hakkında ne dersiniz?

Trump yönetimi, Batı dünyasının içinde bulunduğu çok daha büyük bir sorunun semptomu olarak görülmeli. Bu sorun, Batı’nın gücünü kaybetmesi. Batı aslında gücünü uzun süredir kaybediyor. Bazılarına göre bu, 1990’ların sonundan, özellikle 2008 krizinden bu yana sürüyor. Ancak “Kapitalizm, Koronavirüs ve Savaş” kitabımda da belirttiğim gibi bu düşüş, Batı’nın Soğuk Savaş’taki “Pirus zaferine” kadar dayanıyor.

1980’lerde başlayan neoliberalizmin benimsenmesi, Batı ekonomilerini zayıflatıyordu. Neoliberalizm ise 1970’lerde Batı’nın içine düştüğü, yüksek işsizlikle birlikte yüksek enflasyonun yaşandığı stagnasyon krizine bir çözüm olarak sunuldu.

Bir adım daha geri gidersek, Batı’nın gücünün doruğu -ki burada tüm emperyalist ülkeleri ve Japonya’yı kastediyorum- Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 yılıydı. Bu emperyalist güçler tüm dünyayı kendi aralarında paylaşmıştı. Bundan sonra, Rusya’da Ekim Devrimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası başarıya ulaşan bağımsızlık hareketleri, Çin Devrimi ve birçok sebeple emperyalist Batı’nın gücü sürekli azaldı.

GİDEREK SALDIRGANLAŞIYOR

Bu düşüş çok hızlı değildi, ancak gücünü kaybediyordu. Ve 70’lerdeki kriz, neoliberalizmin benimsenmesi, Soğuk Savaş’taki sahte zaferi, 2008 krizi, pandemi, Ukrayna Savaşı gibi her dönüm noktasında hızlandı. Bunun en belirgin iki sebebi var. Birincisi, Batı’nın ekonomik gücü azalıyor. Ekonomik gücünüzle birlikte diplomatik, askeri gücünüz gibi onunla bağlantılı her şey de azalır. Ayrıca bu, neredeyse her büyük Batı ülkesinde yaşanan bir iç siyasi krizle daha karmaşık hale geliyor. Son 5-6 yıldır “iç savaştan” açıkça söz edilen ABD, Birleşik Krallık, Fransa veya Almanya, hatta son günlerde olduğu gibi Güney Kore, hangisini isterseniz. Sonuç olarak, Batı’nın ekonomik gücü azalıyor, kapitalist sistem hasta, tarihi geçti. Başka bir şeye dönüşmesi lazım ancak bunu yapmıyor çünkü kapitalistler çok güçlü.

İkincisi ise, başta Çin olmak üzere, Rusya ve diğer birçok ülke güçlerini artırıyor. Üretim kabiliyetleri, etki alanları giderek büyüyor. Bu bağlamda, emperyalist Batı giderek daha da saldırganlaşıyor. Her defasında başarısız olan bu saldırganlık, giderek daha da çaresiz, sorumsuz ve tehlikeli hale geliyor. İlk Soğuk Savaş’ta Batı daha istikrarlı, müreffeh ve güvenliydi. Şimdi ise hiç olmadığı kadar tehlikeli.

Bu pencereden en önemli gündem maddesi olan Suriye’de son haftalarda yaşananlara bakarsak, Rusya ve İran’ın, Çin’in kaybettiği, Batı’nın kazandığı ve çok kutupluluk yolundan dönülebileceği analizi çok basit kalır. Hayır, tam aksine, bu eğim öylesine yerleşik ve organik ki, birkaç ay sonra bile bu değerlendirmeden bahsedilmeyecek.

ÇOK KUTUPLULUĞA HAZIRLIK

Çok kutupluluğa giden yolda Batı’yı, Çin’i, G.Amerika’yı, diğer yükselen güçleri ne bekliyor?

Tek tek ele alalım. Kıtanın açık ara en büyük ekonomisi Brezilya ile Uruguay, Paraguay ve Arjantin’in oluşturduğu Güney Amerika Ortak Pazarı, yakın zamanda Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzaladı. Burada da gördüğümüz ABD gücünün gerilemesi. Tüm tehditlerine rağmen Trump ne yaparsa yapsın, bu gerilemeyi pekiştirmekten başka bir şey yapamayacak.

Bununla ne kastediyorum? Ukrayna’da tüm yaşananların, devasa endüstrisi için ihtiyaç duyduğu enerji sebebiyle Rusya ile yakınlaşmaya başlayan Alman ekonomisini çökertmek için çıkarıldığına inanmak için haklı sebepler var. Bu başarılmış gibi gözüküyor. Avrupa başkentleri Trump’ın da ticaret ve yatırım ilişkilerini tehdit edebileceğinin farkında ve çoktan farklı yollar aramaya girişti. Çünkü Avrupa, uzun vadede Rusya ile iyi geçinmek zorunda olduğunu anladı.

Güney Amerika da Trump tehdidinin farkında ve onlar da hazırlanıyor. Meksika ve Kanada’yı çoktan gümrük vergileriyle tehdit etti, sıra diğerlerine de gelecektir. Çin, şimdiden dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunun en önemli ticari partneri haline geldi. Ardından AB geliyor, çünkü birbiriyle ticaret yapıyorlar. Sonra tüm Avrupa’da etkisi olan Almanya, ardından da ABD geliyor. ABD’nin en önemli ticari partneri olduğu bir avuç ülke kaldı.

ABD YALNIZLAŞACAK

Trump “Önce Amerika” dedikçe tüm dünyayı kendisinden uzaklaştıracak ve durumu konsolide etmiş olacak. ABD’de zaten yüksek enflasyon var. Merkez Bankası (FED), enflasyonun kalıcı olduğu kanıtlandığı için faiz oranlarındaki düşüşlerini yumuşatmaları gerektiğini duyurdu. Trump gümrük vergilerini hayata geçirirse, 1 milyon göçmeni bile sınır dışı ederse işgücü maliyetindeki artışla enflasyon uçacak. ABD’nin gidecek hiçbir yeri yok.

Trump'ın “Önce Amerika” politikasının beklenmedik sonuçlarından biri de, bazı ülkelere daha fazla güç verebilmesidir. Örneğin, Trump'ın Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşı sonucunda Meksika, ABD’nin en önemli ticaret ortağı olarak Çin'in yerini aldı. Bu durum Meksika'ya büyük bir güç kazandırıyor çünkü AB Meksika'ya daha bağımlı hale geliyor. Böylece Trump, Meksika'ya istemeden güç vermiş oluyor. Ayrıca, güçsüzleşen ABD’nin tarifeleri başta biraz acıtsa da Almanya, Kanada ve Meksika gibi ülkeler, ticaretlerini yeniden yönlendirmekte çok da zorlanmayacaklar.

PEKİN DERS ÇIKARDI

Çin ise bambaşka bir mesele. Dünyanın en güçlü beş ülkesi ve BRICS arasında Çin lider konumda çünkü bir anlamda sosyalist bir ülke. Elbette Çin’de çok güçlü özel sermayeler var ancak günün sonunda ipler Komünist Parti’nin elinde, planlamayı o yapıyor. Hataları oldu, ancak bunlardan ders çıkardı ve Çin’i sosyalist çizgide tutmayı başardı. Batı ekonomilerinin düşüşü, Sovyetler’in başına gelenler veya ardılı Rusya’nın yaşadıklarından, bu yolda ilerlemesi gerektiğini gördü, çünkü Batı ekonomileri kapitalizmi sürdürdü.

ÜRETİM POLİTİKALARI

Modi'nin yönetimindeki Hindistan ve Bolsonaro'nun dönemindeki Brezilya, geriye doğru adımlar atan ülkeler olarak görülüyor. Hindistan ekonomisi, sahte istatistiklerle olduğundan daha iyi gösterilmeye çalışılıyor. Aslında Hindistan ekonomisi ciddi şekilde zarar görüyor ve "Hindistan’da yap" projesi başarısız oldu. Benzer şekilde, Bolsonaro döneminde Brezilya ekonomisi de iyi durumda değildi. Bu ekonomilerin başarılı olabilmesi için iç talebin genişlemesi ve yerli nüfusun tüketim kapasitesinin artması gerekiyor. Bunun sağlanabilmesi için ise hükümetin büyük ve adil bir rol üstlenmesi, yerli işletmelere daha fazla fırsat tanıması gerekiyor. Yani üretim kapasitenizi artırmadıkça çok kutupluluk anlamını yitiriyor.

Rusya da ilginç bir örnek. Ukrayna’daki savaş, çok yakın zamana kadar aşırı neoliberal şekilde yönetilen Rus ekonomisi ile Çin’i birbirine yaklaştırdı. Bu savaşı etkili bir şekilde sürdürürken halkı memnun tutmak için ekonomide daha fazla hükümet kontrolü gerektiğini fark ettiler. Ve eğer pragmatik bir şekilde bile olsa, Putin veya iktidara başkası bile gelse bu yolda ilerleyecekler.

Sonuç olarak ister BRICS üyesi olun ister olmayın, sorumlu bir politika yapıcı olarak dünyada yaşananları dikkatle gözlerseniz, Batı’nın modelini çöpe atacaksınız. Hatta Batı ülkelerinde bile artık endüstriyel politikalardan bahsediliyor, ancak kapitalistler karar verdiği sürece hiçbir zaman etkili bir hükümet eylemi politikası belirleyemezsiniz.

ÇİN’İN GÜCÜ EKONOMİ

Peki, Çin bu kadar güçlenmesine rağmen neden küresel çatışmalarda, krizlerde, politik olaylarda pasif kalmış gibi gözüküyor?

Çin’in çok uzun süredir, son 30-40 yıldır pasif kalmayı öngören “Gücünü sakla, zamana oyna” stratejisiyle yönetiliyor. Ancak bana sorarsanız Çin, “ekonominiz güçlü olmadıkça” herhangi bir askeri, diplomatik veya jeopolitik hedefe ulaşmanın imkânsızlığının da farkında. Yani, ekonomiyi güçlü tutmaya konsantre olmuşlar ve bu iyi bir şey. Ancak Trump’ın ticaret savaşı ile Biden yönetiminin Tayvan provokasyonları, NATO’nun doğuya genişlemesi ve AUKUS gibi girişimlerle Çin, askeri alana yatırımları da artırdı. Silah teknolojisinde giderek daha fazla enerjisini ayırıyor, bu tamamen savunma amaçlı, bölgesini ve daha da önemlisi ticaret rotalarını savunabilmek istiyor.

Ayrıca daha geniş kapsamda, “sınırsız bir ortaklık” ilan ederek Rusya’nın endişelerini oldukça dikkate aldığını, ona ihtiyacı olan ne varsa vereceğini ve Ukrayna Savaşı’nda Batı’yı “saldırgan” olarak gördüğünü göstermiş oldu. Bu askeri destek olmak zorunda değil, ekonomik destek oldukça yeterli. Bu destek, İran, Küba, Kuzey Kore gibi Batı’ya karşı en güçlü duruşu sergileyen ülkeler için de geçerli. Bu tür destekleri sürdürecekler.

Hatta Çin ve Rusya, Suriye’yi de bu duruşta destekliyorlardı, ancak son yaşananlardan sonra bir anlamı kalmayınca stratejik şekilde çekildiler. En başta söylediğim gibi, bu çok kutuplulukta bir gerileme olsa bile kısa süreli ve geçici. Çin’in silahlı çatışmalara dâhil olmasına gerek yok, çünkü emperyalizme kaşı gerçek direnişin üretim kapasitesini artırmak olduğunun farkında.

GÜÇ KAYBI KAÇINILMAZ

Almanya’nın Rusya ile yakınlaşması sebebiyle Ukrayna Savaşı’nın çıkarıldığından bahsettiniz. Bundan sonra ne olacak? Hükümeti çöken Scholz, Rusya ile tekrar ilişkileri düzeltme yoluna gidecek mi?

Bu çok güzel bir soru ve yanıtını bilmiyorum, ancak uzun vadede Avrupa’nın Rusya’ya düşman olması mantıklı değil. Birbirlerini sevmeleri gerekmiyor, ancak istikrarlı siyasi ve ekonomik ilişkiler kurması gerek. Sınırında düşman bir Rusya varken Avrupalıların savunmaya yapacağı yatırım sürdürülebilir değil. Almanya, Avrupa’nın önde gelen ülkesi olarak mali açıklara ve büyük kamu zararlarına karşı nispeten düşük bir toleransa sahip olmuştur. Bu kamu zararı şimdiden GSYH’nin yüzde 60’ında. İlk olarak, bu yüzden bu düşmanlık sürdürülemez.

İkinci olarak, insanlar savaşı istemiyor, bu Almanya’da hükümeti koltuğundan etti. Demek istediğim, Alman hükümetinin Trump’ın zaferinin açıklanmasından birkaç saat sonra düşmesi, Biden yönetimine ne kadar zavallı bir biçimde bağlı olduğunu gösteriyor. Şubat ayında seçime gidecekler ve büyük ihtimalle Hristiyan Demokratlar’ın (CDU/CSU) lideri Friedrich Merz kazanacak. Merz, oldukça ilginç bir dönüm noktası olacak, çünkü bir yandan belli ölçüde Rus karşıtı retoriği sürdürürken Ukrayna’nın yeniden inşasına katılımı, savaşın devamını reddedebilir.

Ayrıca Biden yönetimi şanslıydı, çünkü ABD’nin vakıflar, programlar aracılığıyla on yıllar boyunca yetiştirdiği Yeşiller Partili Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock gibi liderler, Avrupa’nın büyük başkentlerinde güç sahibi oldular. Hatta Angela Merkel Almanya Şansölyesi olarak kalsaydı, Ukrayna Savaşı hiç yaşanmazdı. Ancak şimdi, bu tür siyasetçilere karşı memnuniyetsizlik oldukça hissedilir.

Avrupa’da önümüzdeki seçimlerde önemli değişiklikler göreceğiz. Avrupa’nın söylediği şarkıda ton değişecek. Eğer Trump yönetimi Avrupa’daki olaylardan elini çekme konusunda ciddiyse, bu değişim çok daha hızlı olacak.

∗∗∗

SOLU SEMBOLİK HALE GETİRDİLER

ABD’de Trump’ın, Batı’nın içinde bulunduğu hastalığın semptomu olduğunu söylediniz. Avrupa’da da yükselen aşırı sağ için belki aynı şeyi söyleyebiliriz. Peki, sol neden alternatif geliştiremiyor?

En önemli soru bu. Sanırım bunun arkasında birkaç faktör var. Birincisi ve en önemlisi, solun kendisi Batı ülkelerinde başarısız oldu. Bunun öncelikli sebebi de, 19’uncu yüzyılın sonu ve 20’nci yüzyılın başında sol, emperyalizmi yeteri kadar anlama ve ona gerektiği kadar direnme konusunda başarısız oldu. Siyasi başarısızlığın yanında entelektüel başarısızlık da var.

Marksizmi sol bilincin en gelişmiş formu olarak kabul edersek, Batı Marxizminde bile “kapitalizmin emperyalizme ihtiyacı olmadığı” saçmalığını söyleyenler var. Kapitalizm emperyalizmi gerektirir, Marx bunu biliyordu, bunu analiz etti, ancak bu unutuldu. Naçizane fikrim, 19’uncu yüzyılın sonunda yeni klasik ekonomiler ortaya çıkınca birçok Marxist, Marxizmi bunlarla bağdaştırabileceğini düşündü. Şimdiye kadar da bunu yapmaya çalıştılar. Tabii ki emek sömürüsünü eleştiriyorlar, ancak kapitalizmin kendine yeten, ahenkli bir sistem olmadığını göremiyorlar.

Kapitalizm doğası gereği ulusal sınırlarını aşar ve emperyalistleşir, bu nedenle diğer ülkeleri de sömürür. Bunu göremedikleri için de uluslararası düzeyde Marxizmin nasıl işlediğini anlamıyorlar. Elbette buna dikkat eden Monthly Review’dakiler, küresel sistem teorisyenleri gibi bazı Marxistler var. Ancak bunu Marxist sistemde teorize edemiyorlar. Yani, bir yanda emperyalizm ve kapitalizmin birbirine bağlı olmadığını, diğer yanda birbirine bağlı olduğunu savunan ancak teorize edemeyenler var. Bu işin entelektüel başarısızlık yönü.

Siyasi başarısızlık yönünde ise, solun emperyalizm ile yaptığı “silah ve tereyağı” anlaşması var. Tarihsel olarak sosyal demokrat partiler, maaşlar, emekli ikramiyeleri, işsizlik, barınma gibi reformları elinde bulundurma karşılığında emperyalizmi desteklemeyi temelden kabul etmiş durumdalar. İkinci faktör, Batı’daki işçi sınıfının sosyal demokrat partileri, 20’nci yüzyılın başlarına göre bile daha sağa kaymış durumdalar. Bill Clinton, Tony Blair, gibi liderlerle neoliberalizmi benimseyerek, sosyalizmi sembolik bir siyasete dönüştürdüler. Sosyalizmi feminizm, ırkçılık karşıtlığı gibi alanlara hapsederek içini boşalttılar. Hillary Clinton, Keir Starmer, Angela Rayner, Rachel Reeves, bunların hepsi yeni liberaller, sadece saf neoliberalizmden birer sapma. Beyaz olmayan veya kadın politikacıları güce getirebilirsin, ama kadınların ve beyaz olmayanların büyük çoğunluğu yine çok kötü durumda, çünkü bu artık sembolik bir siyaset.

Sonuç olarak, işçi sınıfının gerçek sorunlarına hitap edecek hiçbir gücün olmadığı, oldukça kafa karıştırıcı bir durum yaratıldı. Bunun sonucunda, işçi sınıfının yüklü bir kısmı, Trump gibi siyasetçilere oy verdi. Şimdi solun, bu iki tarafa da oy veren işçileri toplaması ve yeni, gerçekten sosyalist ve bu sefer antiemperyalist bir politika kovalaması gerekiyor. Ancak bu şekilde sol ilerleme kaydedebilir, ancak şu an ortada gerçek bir sol gözükmüyor.