Kapitalist sistemden çıkışın nahif öyküsü

Tuğçe ÇELİK

Mustafa Ergüven’in uyarlayıp sahneye koyduğu Mükerrer adlı oyun, İstanbul Levent’teki Tuhafier’de seyirciyle buluştu. Kapitalizmin borçlandırdığı insanları ve borç tahsil etmeye çalışanların yaşadığı trajik durumu konu alan oyun, Herman Melville’in Kâtip Bartleby adlı hikâyesinden uyarlandı.

Oyun, bir avukatın kredi kartı borçlarını tahsil etmeye başlamasıyla başlar. Borçluları yönetmekte zorlanan avukatın çağrı merkezi kurmasıyla burada işe aldığı Mükerrer’in pasif ve nahif direnişi, avukatın küçük burjuva ideallerini sarsar. Mükerrer’in direnişi, kapitalist sisteme karşı bir çıkış yolu gibi görülür.

Ergüven, “Oyunu, toplumun mecbur bıraktığı ‘akıl, ideal olan, mantıklı, ilerlemeci’ ve ‘içsel, esrik, mantık dışı, düzensiz’ kavramlarının çatışması doğrultusunda yorumlamaya çalıştım” dedi. Oyun, sahnelenmeye devam ediyor.