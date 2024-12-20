Kapitalizm aşkı öldürüyor

Kardelen TATAR SİNECAN

Modern dünyanın karmaşası içinde aşk, insanın en saf duygularından biri olarak kayboluyor. Murat Bulut ‘Leyla Aşka İnanmıyor’ adlı kitabıyla insanın bu yitip giden yönünü sorguluyor. Kitap, Leyla metaforu üzerinden aşkın ve insanın özüne dair bir yolculuk.

Kitabın ismi ilgimi çekti.

Bu kitapta Leyla, sadece Leyla değildir. Leyla’nın izdüşümü geniştir, yani: “güzel çoktur, Leyla yoktur” mealindeki anlatının alt metninde, aşkın, sevginin ve çiçekli dünyanın bir illüzyondan ibaret olduğunu, gerçeğin ise Kaf Dağı’nın ardında olduğunun sezgisini şiirsel bir dille ve serzenişle dile getirmeye çalışıyorum. İnsanların anlam arayışını, ölüm ve sonrasını, insanların kurduğu bu başarısız dünyayı eleştirel ve iğrenen bir gözle irdeleyen, çınar ağacının arkasında binlerce yıldır yaşayan bir meczubun, bir mecnunun gözünden içsel konuşmalarını dillendiren, gerçek üstü, kısa kısa öykü ve anlatılardan oluşuyor.

Yaşadığımız bu dünyanın bizi sürükleyerek içine çektiği bencilliği ve koşturmacası, insanların kendisine yabancılaşmasının en büyük sebebi. Fıtratında iyiyi ve kötüyü barındıran insanoğlu, kendi yarattığı düzende, kendi cinsini daha sistemli ve yaygın bir kötülüğe maruz bırakıyor. İnsanlar, kapitalizmin yarattığı pagan tapınağındaki metalara taparak yeni ve bencil Tanrılar yaratıyor. Leyla metaforuyla, bu düzeni sorguluyor ve başka bir dünyayı düşlüyoruz. Yani özde, “Kapitalizm aşkı öldürüyor, Leyla”. Bizde, eksik ve kötü insanoğlunun kurduğu bu bencil sisteme içsel veryansın ederek Leyla metaforuyla öte alemlerde aşkın suretini resm etmeye çalışıyoruz.

Umutlu değil misiniz?

Heybesi kötülüklerle, adaletsizlikler ve vahşiliklerle dolu bu dünya nasıl dönüyor, insanoğlu nasıl var olmaya devam ediyor anlamıyorum; ama sanırım: dünya soğumadan insanoğlu kendi soyunu bitirecek. Bu kadar umutsuzum insanoğlundan. Yine de mücadele için bir tiyatro gerek, o devam etsin diyelim. Umut gerekli ama fıtrat bozuk.

Dert kimler için var?

Dert, fark edenler için var. Dünya, yüzeyde kalmayı tercih edenler için “düttürü dünya” kıvamında akıyor. Ama fark edenler için hüzün var ve bu hüzün, insanı olgunlaştıran bir kapıdır. Dertsiz insanlardan korkarım; başkasının ortak acısına merhem olmayanlar, kendi küçük dünyalarında kaybolurlar. Olgunlaşma yolunda bir insan, kendi acılarına dokunmaya başladığı zaman başkalarının acılarını da sezer, bilir, empati kurar ve anlar.

Yazım süreciniz nasıl ilerliyor?

Haksızlıklar karşısında yazmak benim için bir isyan biçimi. İlham bazen aniden gelir; yaşanılan bir olayın izdüşümü zihnimde olgunlaştığında beni yazmaya zorlar.

Leyla toplumsal bir eleştirinin aracı mı?

Leyla modern insanın aşkı ve duyguları nasıl kaybettiğinin bir metaforu.

Aşkın ve duyguların yok olması bireylerin hayatını nasıl etkiliyor?

Duygusuz bir hayat, insanı sadece bir tüketiciye dönüştürüyor. İnsanlar artık gerçek bağlar yerine, kısa süreli hazlar peşinde koşuyor. Değişim için insanın kendi öz değerlerini bulması gerekiyor. Ancak bunu başarabilmek için sistemsel değişim; bireysel olduğu kadar toplumsal bir çaba gerekiyor.