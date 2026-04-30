Kapitalizm krizde, işçiler 1 Mayıs’a hazırlanıyor: Sermayenin savaşına tek damla ter yok

Emperyalist saldırganlık halkları daha büyük savaşlara sürüklerken, milyarderler servetine servet katarken kapitalist krizin faturasının kesildiği yüz milyonlarca işçi, farklı meydanlarda ortaklaşan talepler için haykıracak. Dünya genelinde sendikalar ile sol ve sosyalist örgütlerin 1 Mayıs çağrılarında, “Sermayenin savaşları ve kârları için fedakârlık yok” mesajı öne çıkıyor.

KAPİTALİZM KRİZDE

Küresel çapta 105 milyondan fazla işçiyi temsil eden Dünya Sendikalar Federasyonu’nun (WFTU) 1 Mayıs çağrısında “Kapitalizm krizi derinleşiyor ve genelleşiyor” denildi. “Sosyal eşitsizlikler dramatik bir şekilde artıyor. Demokratik özgürlükler ve sendikal haklar dünya çapında saldırı altındayken, emperyalist savaşlar ve müdahaleler gündemde” denilen açıklamada özellikle kadın, genç ve göçmen işçilerin giderek yoğunlaşan bir sömürü, iş güvensizliği ile sağlık, eğitim ve kültürel haklara erişiminin giderek gerilediğine dikkat çekildi. İşyerlerinde sağlık ve güvenliğin küresel çapta sistematik biçimde geriletildiğine dikkat çeken WTFU, işverenlerin koruma önlemlerini bir “masraf” olarak görmesinden dolayı iş kazalarına ve ölümlere dikkat çekti. Açıklamada, her gün yaşanan yaralanma ve ölümlerin, sistemin önceliklerini en trajik şekilde ortaya koyduğuna vurgu yapıldı.

TEKNOLOJİK SÖMÜRÜ

WFTU’ya göre dijitalleşme ve yapay zekâ çağı, işçilerin ve toplumun yararı yerine sömürüyü yoğunlaştırmak, işçileri gözetim altında tutmak ve güvencesiz “esnek” istihdam biçimlerini genişletmek için kullanılıyor.

Sendikal ve demokratik özgürlüklere yönelik devlet ve şirket baskısı her geçen gün artarken WFTU’nun açıklamasına göre “dünyanın dört bir yanında grevler “kriminalize” edilirken, göçmenler hiçbir hakları olmadan ucuz işçi olarak kullanılırken, özellikle Avrupa’da görüldüğü gibi ırkçılık, faşizm ve sömürü yaygın şekilde sürüyor.” Gazze Şeridi’ndeki soykırım, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırıldığı askeri müdahale ve ABD’nin Küba ablukası gibi emperyalist savaşlar ve müdahalelerin yarattığı krizlerin küresel işçi hareketinin mücadele etmesi gereken diğer sorunlar olarak ortaya çıkıyor.

“Güç örgütlenmede, umut mücadelede” vurgusu yapan WFTU, dünyanın dört bir yanında, her ülkede ve her sektörde sendikalara mücadeleyi güçlendirme ve direnişi inşa etme çağrısı yaptı.

***

YOLSUZLUK DÜZENİ

Asya ve Afrika’da ise emperyalist savaşlar ve müdahaleler ile ayrımcılık, sömürü ve yolsuzluğa karşı eşitlik ve barış talepleri öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl yolsuzluk ve nepotizme karşı gençlerin öncülüğünde kitlesel protestolara sahne olan başta Filipinler, Tayland, Malezya gibi Asya ülkelerinde yapılan 1 Mayıs çağrılarında maaş artışı, vergi düzenlemeleri ve yolsuzluğa bulaşmış yetkililerin tutuklanması çağrıları yapılıyor.