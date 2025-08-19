Kapitalizmin katmanlı krizlerine derin bakış

Birgül BİRBEN

Sosyal Araştırma Vakfı’nın (SAV) yayımladığı ‘Birleşik Çoğul Krizler: Sermayenin Egemenliğinden Yaşamın Yıkımına’ adlı çalışma kapitalizmin çok katmanlı krizlerini anlatan bir derleme. Kitabın editörlüğünü Prof. Dr. Fuat Ercan ve Dr. Sinan Araman üstlenirken, yayına hazırlığını SAV Yönetim Kurulu üyesi Serap Korkusuz gerçekleştirdi. Kapak çizimi ressam Sevinç Aslan’a, tasarımı ise Hazal Köyel’e ait.

Çalışma, ekolojik yıkımdan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, kapitalist tarımın yarattığı tahribattan göç ve barınma sorununa kadar günümüz dünyasını kuşatan krizleri farklı disiplinlerden 23 yazarın kaleminden bütünlüklü biçimde ele alıyor.

Yaklaşık 2,5 yıl süren kolektif bir çalışmanın ürünü olan kitapta, Muğla Akbelen direnişinden toplumsal cinsiyet krizlerine, kapitalist tarımın ekosistem üzerindeki etkilerinden sağlık sisteminin çöküşüne, bilim ve sanat üretiminin sermaye baskısı altındaki krizlerinden göç ve barınma sorununa kadar geniş bir yelpaze ele alınıyor. Eser, neoliberal politikaların, endüstriyel üretim modellerinin ve sermaye-devlet ittifaklarının yarattığı tahribatı farklı disiplinlerden makalelerle inceliyor.