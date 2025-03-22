Kaplama yapmak için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kaplama yapmak için çıktığı çatıda mahsur kalan ustayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Aktop Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre usta, kaplama yapmak için binaya geldi. Ancak çatıya çıkış olmadı için usta balkondan çatıya çıkarak kaplama işini yaptı. İşini bitiren usta, çatıda mahsur kaldı. Durumu fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda kalan adamı kurtardı.