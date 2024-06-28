Kaplan dosyasından çıkan rüşvet soruşturması: Emniyet müdürüne Rolex marka saat aldı

Ayhan Bora Kaplan dosyasından çıkan rüşvet soruşturmasında, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan da dahil dördü polis beş kişiye dava açıldı. İddianameye göre Alp Aslan, sevgilisine doğum günü hediyesi olarak Ayhan Bora Kaplan'a Rolex marka saat aldırdı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Ankara Organize Suçlardan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Alp Aslan'a, Ankara Asayiş Şube’den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay ile suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 4’ü polis 5 kişi hakkında “rüşvet” ve “mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet” suçlarından dava açıldı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre Aslan’ın, Ayhan Bora Kaplan’a 2019 yılında 10 bin Euro değerinde “Rolex” marka saat aldırdığı ve doğum günü hediyesi olarak sevgilisine verdiği, Kaplan tarafından alınan saatin faturasının da satıcıdan temin edildiği öne sürüldü. İddianameye göre, saatin alındığı tarih ile doğum günü de uyuştu.

Oben Özay’ın ise iş insanı Fatih Aslan’dan “kardeş payı, kardeşlik hakkı” gibi açıklamalarla karşılıksız olarak toplamda 577 bin lira para aldığı öne sürülen iddianamede, iş insanının verdiği ifadesinde, “paranın bir kısmını Özay’dan satın aldığı 2 adet glock marka silah için, bir kısmını ise destek amacıyla gönderdiğini” söylediği belirtildi.

Aslan ve Özay’ın mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet suçundan 5 yıla kadar hapis ve 10 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılması istenen iddianamede, Aslan için ayrıca rüşvet suçundan da 12 yıl hapis talebinde bulunuldu. Her iki emniyet müdürünün de “ömür boyu kamu hizmetinden men edilmesi” istendi.

Öte yandan şüpheliler hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasından ayrıca soruşturma yürütüldüğü ve bu kapsamda “mal varlıklarına el koyma kararı talebinde bulunulduğu” belirtildi. Aslan’ın mal varlığına bu kapsamda tedbir konulduğu da aktarıldı.