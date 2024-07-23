Kaplan haberine erişim engeli

Haber Merkezi

Ayhan Bora Kaplan davası dahilinde eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ve dört polise rüşvet suçundan dava açıldığıyla ilgili haberlere erişim engeli getirildi. Karar, adı geçen kişilere rüşvet verdiği öne sürülen iş insanı Fatih Aslan’ın başvurusu sonucu İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.

Politik Yol Genel Yayın Yönetmeni Altan Sancar’ın paylaşımda; soruşturmada adı geçen beş kişiye rüşvet verdiği öne sürülen iş insanı Fatih Aslan’ın başvurusuyla, ilgili haberlere erişim engeli getirildiği bilgisi duyuruldu.

BirGün’ünde de, “Kaplan dosyasından çıkan rüşvet soruşturması: Emniyet müdürüne Rolex marka saat aldı” başlığıyla yayımladığı haberde; Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Ankara Organize Suçlardan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Alp Aslan'a, Ankara Asayiş Şube’den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay ile suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 4’ü polis 5 kişi hakkında “rüşvet” ve “mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet” suçlarından dava açıldığı yazılıydı. İddianameye göre Alp Aslan’ın, sevgilisine doğum günü hediyesi olarak Ayhan Bora Kaplan'a Rolex marka saat aldırdığı belirtilmişti.