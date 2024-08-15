Kaplandede’yi size yem etmeyeceğiz

Bilge Su YILDIRIM

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yöre halkı, ilçedeki Kaplandede Dağı’nın maden arama faaliyetlerine açılmasına karşı direniş sürüyor. Köylüler ve yaşam savunucuları, Akçakoca’daki Kurukavak köyünün Kaplandede Dağı mevkiinde Ova Bahçe Tarım Hayvancılık Enerji Üretimi Sanayi A.Ş. isimli şirkete verilen altın madeni arama iznini haftalardır protesto ediyor. 5 Ağustos’ta madene karşı yan yana gelerek eylem yapan halk, dün de Akçakoca Belediyesi’nin öncülüğünde Atatürk Meydanı’nda bir araya geldi.

Belediyenin maden arama ruhsatı iptali talebiyle ilgili maden firmasına açacağı dava için meydandan Akçakoca Adliyesi’ne yürüyüş gerçekleştiren yurttaşlar, bir kez daha “Madene hayır” dedi. Taşıdıkları pankartta Kazdağları’nın altın madeni arama faaliyetlerine açılmasının ardından geldiği çorak ve ağaçsız hâlin fotoğrafının üstüne “Kaplandede Dağı da böyle olmasın” yazan yurttaşlar, Belediye Başkanı Fikret Albayrak’a dava dilekçesini teslim ederken eşlik etti. Aynı zamanda Kurukavak ve Sarıyayla köylüleri, ayrıca toplu dava dilekçesi sunmak için hazırlıklara başladı.

BÜTÜN ÜLKE TEHLİKE ALTINDA

Yürüyüşe katılan Çevre Aktivisti Çetin Yılmaz, Kaplandede Dağı’nın doğal güzelliklerinin yanı sıra çevre köylere ve İstanbul’a su sağlayan önemli bir mevki olduğunun altını çizdi. BirGün’e konuşan Yılmaz, “Burası hem bölgenin içme suyu havzasını içine alan hem de İstanbul’a, Marmara’ya su sağlayan bir alan. ‘Bal arısı ormanları’ olarak bilinen ormanlar da bu bölgede. Buranın kaybedilmesi hem yöre hem Türkiye için facia olur” ifadelerini kullandı. Yöre halkının da verilen maden arama ruhsatına oldukça tepkili olduğunu kaydeden Yılmaz, “Maden arama faaliyetinin Kaplandede’yi yok etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ise Atatürk Meydanı’nda yaptığı konuşmada “Bugün avukatlarımızın hazırladığı dava dilekçelerimizi adliyeye teslim ederek hukuki mücadeleyi başlatıyoruz. Hukuki mücadelemiz sürerken Kaplandede’de maden arama faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi için direnmeye, bir araya gelmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.