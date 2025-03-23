Kaptan Eda Erdem: "Sahada olmazsa olmaz adalet, hayatta hepimizin güvencesi"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasına yönelik tepkiler sürerken Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in paylaşımı dikkat çekti. Erdem, "Spor bize her zaman hakkaniyetin, emeğin ve kuralların önemini öğretti. Sahada olmazsa olmaz olan adalet, hayatta da hepimizin ortak güvencesi olarak her zaman var olmalı" dedi.

Eda Erdem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Spor bize her zaman hakkaniyetin, emeğin ve kuralların önemini öğretti. Sahada olmazsa olmaz olan adalet, hayatta da hepimizin ortak güvencesi olarak her zaman var olmalı.

Kendi adıma, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yüzü olan gençlerimizin sağduyusuna ve ülkemize olan sevgisine güveniyorum.

Ülke olarak verdiğimiz bu sınavda en büyük temennim, toplum vicdanının huzur bulacağı şekilde adaletin tecelli etmesidir."