Kaputaş Plajı tehlike altında

Antalya’nın Kaş ilçesi Gökçeyazı Mahallesi’nde hayata geçirilmek istenen mermer ocağı projesine tepki sürüyor. Kentaş Madencilik tarafından hazırlanan projenin 95,5 hektarlık orman arazisinin 24,29 hektarlık bir alanında yapılmak istendiği belirtiliyor. Bölge halkı, projenin iptal edilmesini istiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise proje için 27 Kasım 2024 tarihinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verdi. Proje alanının tamamının ormanlık alanda yer alması dikkat çekerken, ÇED raporunda, proje kapsamında birçok ağacın kesileceği belirtildi. Şirket, kesilen ağaçların beş katı kadar fidan dikileceğini iddia etti.

Proje kapsamında yıllık 270 bin ton mermer çıkarılması hedefleniyor. Mermer ocağına en yakın yerleşim alanı olan İncirli Mahallesi, ocak sahasına yalnızca 175 metre uzaklıkta. Proje bedeli ise 900 bin TL olarak planlandı. Bölge halkı, hem sağlıklarını hem de tarım arazilerinin verimliliğini tehdit eden bu projeye karşı tepkili. Öte yandan bölgedeki 5 köyün muhtarı, maden ocağına verilen ÇED onayına ortak imzalı dilekçeyle itiraz etti.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Kaş’ın Çamlıova Mahallesi’nde geçen yıl asırlık sedir ve ardıç ağaçlarının bulunduğu 100 hektarlık orman alanına verilen mermer ocağı ruhsatının ardından, şimdi de Gökçeyazı Mahallesi mermer ocağı tehdidiyle karşı karşıya” denildi.

15 BİN MADEN RUHSATI

“Türkiye genelinde 2024 yılında 15 binden fazla maden ruhsatı verilirken, birçok ilde orman ve tarım alanlarının büyük kısmı ruhsatlandırıldı” diye belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kaş, Likya kültürel mirası, antik kentleri ve eşsiz doğasıyla turizm açısından da büyük bir öneme sahip. Kaputaş Plajı ve Patara gibi simgesel alanlarıyla Türkiye’nin reklam yüzü olan bu bölge, mermer ocaklarıyla telafisi mümkün olmayan bir tehdit altında. Ormanlarımıza, su kaynaklarımıza ve tarım alanlarımıza dokunmayın. Kaş’ın doğal ve kültürel mirasını koruyarak, gelecek nesillere bırakın.’’