Kaputta yolculuğa 2 bin 70 lira para cezası

İSTANBUL’da, bir sürücü yaşı küçük 2 kişiyi otomobilin kaputunda taşıdı. Trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada 'Çağlayan Yeşilce Cadde’de Güvenli Yolculuklar' başlığıyla paylaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaşı küçük 2 kişiyi otomobilin kaputunda taşıyarak trafik akışını ve güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye 2 bin 70 lira para cezası kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük 2 kişinin bir otomobilin kaputunda yaptığı yolculuğun bazı sosyal medya platformlarında 'Çağlayan Yeşilce Cadde’de güvenli yolculuklar' başlığıyla paylaşılması üzerine inceleme başlattı. İnceleme sonunda, 3 Mart Pazar günü saat 20.30 sıralarında çekilen görüntülerdeki sürücünün R.B. olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan R.B.’ye, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak, park lambasını yakını gösteren ışıklarıyla birlikte kullanmamak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek maddelerinden toplam 2 bin 700 lira ceza kesildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaputta oturanlardan görüntü

- Para cezası uygulanması