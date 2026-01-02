Kar altındaki Erzincan, dronla görüntülendi

Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Beyaz örtü ile gece ışıklarının birleştiği anlar, dronla görüntülendi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaza büründü. Beyaz örtü ile kaplanan kent merkezi, dronla görüntülendi. Diğer yandan kar yağışı sonrası dışarıya çıkanlar, bol bol fotoğraf ve video çekti. Belediye ekipleri de yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. (DHA)

FOTOĞRAFLI