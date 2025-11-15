Kar dolayısıyla kapanan Ordu-Sivas kara yolu açıldı

Ordu’da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Ordu-Sivas kara yolu, sabah saatlerinde tekrar ulaşıma açıldı.

Ordu’da dün gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Mesudiye ilçesinden Sivas yönüne giden kara yolunda ulaşım durdu.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye çıkması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Karayolları ve polis ekiplerin tarafından bölgede alınan önlemler ve yapılan çalışmalar sonucu karla kaplı yol, sabah saatlerinde tekrar trafiğe açıldı.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.