Kar hayatı durdurdu: 925 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 925 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte 389 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezindeki kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, ana arterlerde de karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Başkale ilçesinde ise kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

2 bin 400 rakımlı ilçede, belediye ekipleri, yağışın durmasının ardından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede ekiplerce toplanan karlar, kamyonlarla ilçenin dışına dışına taşınıyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, okulların tatil olmasını fırsata dönüştüren çocuklar da bidonlarla kayarak karın keyfini yaşadı.

HAKKARİ

Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kentte vatandaşlar ve esnaf, ev ile iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Kar, kentte uluşamda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 281 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

Kar, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de etkili oldu.

Yağışın ardından beyaza bürünen Şemdinli'de, belediye ekipleri çarşı merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışkanlar köyünde kar yağışının ardından mesire alanı, dronla görüntülendi.

BİTLİS

Bitlis merkez ve ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 181 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yollarda çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ve karayolları ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için kar temizleme, yol genişletme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Ahlat ilçesinde de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçede vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları ve camlardaki buzları temizlemeye çalıştı.

Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için çaba sarf etti.

MUŞ

Muş'ta kar nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahada karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu belirtti.

Kar nedeniyle 74 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu aktaran Yentür, kapalı yolları hızlıca açacaklarını ifade etti.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte, soğuk hava ve sis etkili oldu, araçlarda kırağı oluştu.