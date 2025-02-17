Kar İstanbul'a yaklaşıyor? İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Kar yağışı kaç gün sürecek?

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, yerini kar yağışına bırakıyor. Kar yağışı bu kez İstanbul'da daha şiddetli olacak. Peki İstanbul'a kar ne zaman gelecek ve kaç gün sürecek? İstanbul günlük, 5 günlük ve haftalık hava durumu tahminlerine bakalım:

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son bilgilere göre, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü İstanbul'da yağmur gün boyu etkili olacak. Sağanak yağış gün boyu etkili olurken, sıcaklıklar gün içinde 6-7 derece civarında olacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

19 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olacak. Karla karışık yağmur, perşembe günü yerini kar yağışına bırakacak. Kar yağışının en az 4 gün etkili olması bekleniyor.

İstanbul'un 5 günlük hava tahmini ise şöyle:

17 Şubat Pazartesi: 6-7 (Sağanak yağış) 18 Şubat Salı: 4-8 (Yağmurlu) 19 Şubat Çarşamba: 2-5 (Karla karışık yağmurlu) 20 Şubat Perşembe: 0-4 (Kar yağışı) 21 Şubat Cuma: 0-3 (Kar yağışı)

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'a dair orta vadeli tahminlere göre, İstanbul'da 22 Şubat Cumartesi ve ve 23 Şubat Pazar günü de kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı konusu ise, kar yağışının şiddetine göre belli olacak. İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusuna cevabı Valilik verecek. İstanbul'da Valiliğın okulları tatil etme kararı alması halinde haber güncellenecek.