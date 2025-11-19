Kar kaplanları" Kars'ta ağır kış şartları için mesaiye hazır

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'de kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği illerden Kars'ta hazırlıklarını tamamlayan İl Özel İdaresinin "kar kaplanları" 7 gün 24 saat sahada olacak.

Kent genelinde tüm ilgili kurumlar, kırsalda yaşayan vatandaşların kış mevsimini sorunsuz geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı.

"Kar kaplanları" olarak bilinen İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 300 kilometrelik yol ağında kış hazırlıkları kapsamında araçların bakım ve onarımlarını tamamladı.

İl Özel İdaresi ve şube şefliklerinde karla mücadele için 14 greyder, 9 yükleyici, 10 kazıcı-yükleyici, 5 kar bıçaklı kamyon, 3 kar bıçaklı tuzlama kamyonu, 4 rotatif ve 3 taşıyıcı tır hazır bekletiliyor.

Ağır kış şartları için hazırlıkların tamamlandığı kentte 96 karla mücadele personeli, olası kar yağışında kırsal kesimdeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve yollarının açık tutulması için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, AA muhabirine, ekiplerin yaz sezonu çalışmalarını tamamladığını söyledi.

2025-2026 kış sezonunda karla mücadele hazırlık çalışmalarını ise eksiksiz bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Tekcan, "İlimiz genelinde 382 köy, 7 ilçemiz ve merkez ilçe dahil olmak üzere 8 ekibimiz, 48 araç, gereç ve ekipman ile 96 kişilik personel sayımızla karla mücadeleye hazırız." dedi.

Vatandaşların evlerine rahat gidebilmesi için tedbirler aldıklarını ve buna devam edeceklerini dile getiren Tekcan, "Geçmiş yıllardaki karla mücadelelerimizin üzerine bu yıl İl Özel İdaremiz makine parkına katmış olduğumuz tuzlama araçlarımız var. Bunlarla ekiplerimizin belirlediği bazı bölgelerde buzlanmalara karşı tuzlama çalışması da yapacağız. Vatandaşlarımızın köylerine, evlerine rahat ve huzurlu bir şekilde ulaşımlarını sağlama adına karla mücadele çalışmalarımıza başlayacağız. Rahmeti ve bereketi bol, zahmeti az bir sezon geçirmeyi umuyoruz." diye konuştu.

- "Tek gayemiz yollarımızı 24 saat trafiğe açık tutmaktır"

Karla mücadele çalışması sırasında öncelik sıralarının bulunduğunun altını çizen Tekcan, "Kars İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiyeleri, vatandaşlardan, muhtarlardan, kolluk kuvvetlerinden ve sağlık personelinden gelen ihbarları kayıt altına almakta, acil durum içeren hasta sevki, doğum, ölüm, okul servis ulaşımı gibi ihbarlar öncelikli olarak değerlendirmeye alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yol ağlarının 2 bin 300 kilometre olduğunu kaydeden Tekcan, şöyle devam etti:

"Yol ağımızda geçmiş yıllardan elde ettiğimiz tecrübelerimizi de faydalanarak çalışmalarımızı bu sezon inşallah rahat bir şekilde yürüteceğiz. İl Özel İdaresinde çalışmak fedakarlık ister, biz bunu tüm personellerimizde görüyoruz. Gecenin geç saatleri fark etmeksizin vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ulaşımlarını inşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da sağlama hedefindeyiz."

Ekiplerin zaman zaman 3-4 metreyi bulan karla mücadele çalışmasını fedakarlıkla yürüttüğünü aktaran Tekcan, "Geçmiş yıllardan edindiğimiz tecrübelerden bazı bölgelerimizde 2 metreden fazla 3-4 metreye kadar varan karla mücadele çalışmalarımız da yapılmaktadır. Akyaka-İbiş yolumuz, merkez Akdere köyümüzün yolu, yine merkez Küçükyusuf, Arslanizi-Verimli grup köy yolu gibi yollarda yapmış olduğumuz çalışmalarda hakikaten personellerimizin özverili iş makinelerimizin de zaman zaman gücü dışına çıkan çalışmaları da yürütmekteyiz. Buradaki tek amacımız yollarımızı 24 saat trafiğe açık tutmaktır." şeklinde konuştu.