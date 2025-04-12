Kar küreme aracına çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kars-Ardahan kara yolunda kamyonetin kar küreme aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Cesur İnce yönetimindeki kamyonet, Kars-Ardahan kara yolu Sakaltutan mevkisinde karla mücadele çalışması yapan G.A'nın kullandığı kar küreme ve tuzlama aracına arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kamyonette sıkışan Muhammet Adam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü İnce ile araçtaki Abubekir Oymak sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, yoldaki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.