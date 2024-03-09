Kar maskesiyle girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çaldılar
Kaynak: DHA
Bursa'da kar maskesi takan 3 şüpheli, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1,5 kilo altın çaldı. Polis, kaçan şüphelilerin kimliğini araştırıyor.
Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçuk Bey Caddesi'nde meydana geldi. Kar maskesi takan 3 kişi, girdikleri M.M.'ye (55) ait kuyumcu dükkanında tabancalarını çıkarıp görevliyi etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 1,5 kilo altını alan şüpheliler, kuyumcudan çıktıktan sonra havaya 2 el ateş edip, plakası belirlenemeyen otomobille kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.