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Kar maskesiyle girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çaldılar

Ajans Haberleri
  • 09.03.2024 14:33
  • Giriş: 09.03.2024 14:33
  • Güncelleme: 09.03.2024 14:34
Kaynak: DHA
Kar maskesiyle girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çaldılar

Bursa'da kar maskesi takan 3 şüpheli, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1,5 kilo altın çaldı. Polis, kaçan şüphelilerin kimliğini araştırıyor.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçuk Bey Caddesi'nde meydana geldi. Kar maskesi takan 3 kişi, girdikleri M.M.'ye (55) ait kuyumcu dükkanında tabancalarını çıkarıp görevliyi etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 1,5 kilo altını alan şüpheliler, kuyumcudan çıktıktan sonra havaya 2 el ateş edip, plakası belirlenemeyen otomobille kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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