Kar Ne Zaman Yağacak? Nerelere Kar Yağdı? 23-27 Kasım 2025 Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı

Türkiye kış mevsimine yaklaşırken “Kar ne zaman yağacak?”, “Nerelere kar yağdı?” ve “Kar uyarısı var mı?” soruları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Kasım ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından, yeni hafta ile birlikte ciddi bir soğuma bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminleri, özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı ihtimalinin arttığını gösteriyor. İşte 23–27 Kasım 2025 hava durumu detayları ve il il beklenen sıcaklıklar…

23–27 KASIM 2025 HAVA DURUMU ÖZETİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Özellikle İç Anadolu’nun yüksek bölgeleri, Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmı ve Karadeniz’in iç kesimlerinde zaman zaman karla karışık yağmur görülecek. Yer yer hafif kar geçişleri yaşanabilir.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU (23–27 KASIM 2025)

İstanbul Hava Durumu

Gün Durum En Düşük En Yüksek Pazar Sağanak Yağışlı 15°C 20°C Pazartesi Sağanak Yağışlı 12°C 17°C Salı Parçalı Bulutlu 11°C 16°C Çarşamba Parçalı Bulutlu 13°C 20°C Perşembe Parçalı Bulutlu 14°C 19°C

Ankara Hava Durumu

Gün Durum En Düşük En Yüksek Pazar Puslu 8°C 21°C Pazartesi Sağanak Yağışlı 7°C 13°C Salı Parçalı Bulutlu 3°C 14°C Çarşamba Parçalı Bulutlu 2°C 14°C Perşembe Az Bulutlu 2°C 16°C

İzmir Hava Durumu

Gün Durum En Düşük En Yüksek Pazar Sağanak Yağışlı 17°C 23°C Pazartesi Parçalı Bulutlu 13°C 21°C Salı Parçalı Bulutlu 11°C 20°C Çarşamba Gökgürültülü Sağanak 12°C 21°C Perşembe Parçalı Bulutlu 14°C 23°C

SOĞUK HAVA DALGASI BAŞLIYOR

Kasım ayı boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından, Meteoroloji uzmanları yeni hafta ile birlikte sert bir düşüş bekliyor. Sıcaklıklar 5–6 derece birden gerileyerek birçok şehirde kış koşulları hissedilecek.

Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde soğuma belirgin olacak.

ve bölgelerinde soğuma belirgin olacak. Yüksek rakımlı alanlarda karla karışık yağmur ihtimali artıyor.

karla karışık yağmur ihtimali artıyor. Doğu Anadolu genelinde hafif kar yağışları görülebilir.

NERELERE KAR YAĞDI?

23–24 Kasım itibarıyla yüksek kesimlerde ilk kar işaretleri görülmeye başlandı. İç Anadolu’nun yüksek bölgelerinde, Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümünde ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur rapor edildi.

Uludağ gibi yüksek rakımlı merkezlerde ise önümüzdeki hafta içi kar yağışı bekleniyor. Yoğun kar ihtimalinin ise Aralık ayı

KAR NE ZAMAN YOĞUNLAŞACAK?

Meteoroloji uzmanlarına göre 5–12 Aralık tarihleri arasında Türkiye’nin büyük bölümünde ciddi bir soğuma yaşanacak. Bu dönemde kar yağışı ihtimali özellikle iç ve yüksek bölgelerde daha da güçlenecek.

Kıyı kentlerinde kar yağışı için en güçlü ihtimal ise Aralık ayının ikinci yarısı olarak gösteriliyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji’nin güncel değerlendirmesine göre bugün Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak:

Marmara : İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Yalova’da gün boyu sağanak bekleniyor.

: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Yalova’da gün boyu sağanak bekleniyor. Ege : Bölgenin büyük bölümünde aralıklı yağmur etkili olacak.

: Bölgenin büyük bölümünde aralıklı yağmur etkili olacak. Akdeniz : Yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.

: Yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. İç Anadolu: Ankara, Konya, Eskişehir çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetlenecek. Yüksek kesimlerde yağmurun karla karışık hale gelmesi bekleniyor.

Kar ne zaman yağacak?

Yüksek kesimlerde pazartesi gününden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Yoğun kar yağışının özellikle Aralık ayının ilk haftasında etkili olması öngörülüyor.

Bugün kar yağdı mı?

23–24 Kasım itibarıyla İç Anadolu’nun yüksek bölgelerinde ve Doğu Anadolu’da yer yer hafif kar geçişleri görüldü.

Hangi illerde kar bekleniyor?

Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Kıyı bölgelerine kar yağacak mı?

Kıyı kesimlerinde kar beklenmiyor. Ancak Aralık ayının ikinci yarısında kısa süreli ihtimaller güçlenebilir.

Soğuk hava dalgası ne kadar sürecek?

Uzmanlara göre 5–12 Aralık arasında soğuma derinleşecek. Bu süreçte kar ihtimali de artacak.