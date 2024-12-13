Kar nedeniyle ağaçlar devrildi, karayolunda ulaşım aksadı
Karabük-Bartın karayolu, kar yağışı sonrası ağaçların devrilmesi sebebiyle ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürürken jandarma ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kontrollerini yapıyor.
Karabük - Bartın karayolu Soğuksu mevkiinde kar yağışı sonrası devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Çift yönlü yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı.