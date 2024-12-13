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Kar nedeniyle ağaçlar devrildi, karayolunda ulaşım aksadı

Karabük-Bartın karayolu, kar yağışı sonrası ağaçların devrilmesi sebebiyle ulaşıma kapandı.

Güncel
  • 13.12.2024 21:39
  • Giriş: 13.12.2024 21:39
  • Güncelleme: 13.12.2024 21:41
Kaynak: İHA
Kar nedeniyle ağaçlar devrildi, karayolunda ulaşım aksadı
İHA


Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürürken jandarma ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kontrollerini yapıyor.

Karabük - Bartın karayolu Soğuksu mevkiinde kar yağışı sonrası devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Çift yönlü yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı.

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