Kar nedeniyle eğitime ara verildi; 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Bülent TEMİZ-Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)-BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi, 34 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl-Erzurum kara yolunun bir kısmı ise TIR trafiğine kapatıldı.

Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 34 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Karlıova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelindeki tüm örgün eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Erzurum kara yolunun 20-49 kilometreleri arası TIR trafiğine kapatıldığı belirtilerek, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu’nun 20-49 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 10.55 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI