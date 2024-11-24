Kar nedeniyle kapatılan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Bolu Dağı geçişinde, ulaşım sağlanmaya başladı.

Karayolları ekiplerinin, dünden bu yana yağışın etkili olduğu Bolu Dağı'ndan geçen kara yolundaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri, geçidin rampa kısımlarında meydana gelen kazalar ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Bolu yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine yönlendirildi. Kara yolunun Bolu Dağı Ankara yönü ise Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden itibaren dubalarla çevrildi.

Ekiplerin 4 saatten fazla süreyle çalışma yürüttüğü güzergah, yeniden araç trafiğine açıldı.