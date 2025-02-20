Kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen kamyonun şoförü yaralandı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek bariyerlere çarpan saman yüklü kamyonun şoförü E.G., yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. E.G’nin kontrolünü yitirdiği 34 FPA 646 plakalı saman yüklü kamyon, kar yağışıyla kayganlaşan yolda devrilerek çelik bariyerlere çarptı. Kazada E.G., araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan E.G., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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