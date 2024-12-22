Kar paylarındaki stopaj oranı yüzde 15'e yükseltildi

Cumhurbaşkanı Kararına göre, tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, kar paylarındaki stopaj oranı bugünden geçerli olmak üzere yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.

Resim Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, mezkûr kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yaptıkları ödemelerden yüzde 1 vergi alınmasına karar verildi.

Bu karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.