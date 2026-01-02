Kar tatili ücretli öğretmenleri vurdu: "Fazla yatırdık" deyip parayı geri istediler

Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime verilen aranın bedelini ücretli öğretmenler ödeyecek. Ücretli öğretmenlerin bulunduğu bir iletişim grubunda paylaşılan ve okul yöneticilerine gönderildiği iddia edilen bir talimata göre, 30 ve 31 Aralık tarihinde kar tatili kapsamındaki günler için ödenen ek ders ücretlerinin iadesi istendi.

Yeni yılın ilk iş günü olan 2 Ocak 2026 tarihinde de Türkiye’de birçoğu il genelinde olmak üzere en az bir ilçesinde okulların tatil edildiği şehir sayısı 55 oldu. Bu kentlerde görev yapan ücretli öğretmenlerden de ocak ayındaki maaşlarında kesinti yapılması bekleniyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Şanlıurfa’da ve Karaman’da çalışan ücretli öğretmenlerden, kar tatili nedeniyle işlenemeyen derslerin ücretlerini iade etmeleri istendi.

Silopi için paylaşılan mesajda, “Ek ders karşılığı ücretli öğretmenlerimizden, öğleden sonra dersi olanların kaç saati varsa ve 30 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihlerinde tüm ek ders karşılığı ücretli öğretmenlerden tam gün iade alınması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

HESAP ÖĞRETMENLERDEN İSTENDİ

Mesajda iade sürecinin ayrıntılarına da yer verildi. Buna göre, öğretmenlerin iade edecekleri tutarı saatlik 140,89 TL üzerinden kendilerinin hesaplaması istendi. Hesaplanan meblağın Silopi Malmüdürlüğü’ne ait olduğu belirtilen IBAN numarasına, “2025 Aralık ayı ek ders iadesi” açıklamasıyla yatırılması ve ödeme dekontunun PDF formatında ilgili birime iletilmesi şart koşuldu.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN TARTIŞMASI

Kar tatili sebebiyle öğretmenlerden istenen ücret iadesi ve ocak ayında yapılacağı tahmin edilen kesinti, milli eğitim sistemindeki 'kadrolu' ve 'ücretli' öğretmenler arasındaki statü farkını yeniden gündeme getirdi. Mevzuat gereği kadrolu öğretmenler, kar tatili gibi idari izin sayılan günlerde "görevlerini yapmış sayılarak" ek ders ücretlerini tam alırken, ders saati başına ücretlendirilen öğretmenlerden bu paranın geri isteniyor veya kesiliyor.

"EN UFAK ŞEYDE ÜCRETLERİMİZ KESİLİYOR"

30 Aralık 2025 tarihi için kendisinden ücret iadesi istenen ismini vermek istemeyen bir öğretmen, “Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Aralık ayında yatan maaşlarımızdan 31 Aralık günü için iade istendi. 2 Ocak tatili içinde de kesinti yapılmasını bekliyoruz. Ücretli öğretmen sınıfta bulunmadığı bir dakika bile olsa ek ders ücreti alamıyor. Öğretmenlerin herhangi bir şekilde ücreti kesilmezken, bizim ücretlerimiz en ufak şeyde sürekli kesiliyor. Ben 11 yıllık ücretli öğretmenim, mesleğimi yapıyorum sadece kadromuz eksik. Bize sanki çok yüksek bir maaş veriyorlarmış gibi, hiç geçim derdimiz sıkıntımız yokmuş gibi bir de ücret iadesi isteyip, kesinti yapıyorlar. Bu ücretin kesilmesi ayıptır. Bizim zaten en büyük yaramız öğretmenin ücretlisi olur mu?” dedi.